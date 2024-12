Ilrestodelcarlino.it - L’avvio dell’anno giubilare: "Ogni casa una porta santa. Inizia un nuovo perdono"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la processione e l’apertura solenne delle porte, ieri si è aperto l’Anno, che durerà fino al 28 dicembre 2025. "Il Padre si mette dilui per primo in cammino, si fa pellegrino di speranza andando incontro al fratello maggiore per sanare, con un dono d’amoree gratuito, le ultime conseguenze del peccato. Questo è il Giubileo". Con la parabola del figlio prodigo citata nella sua omelia, il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi ha celebrato l’apertura diocesana del Giubileo nella cattedrale, in piazza Vittorio Veneto, raggiunta con una processione partita dalla chiesa dell’Immacolata in via Cavour. In tantissimi provenienti dalla città e da tutte le unità pastorali, con le Istituzioni del territorio, rappresentante dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, dai parlamentari, dai sindaci e da tutte le autorità civili e militari, hanno maciato lungo il centro per partecipare all’unica messa pomeridiana della domenica in tutta la diocesi.