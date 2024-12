Liberoquotidiano.it - La città di Ostrava cerca un architetto per la progettazione del nuovo stadio di calcio della Repubblica Ceca

, 30 dicembre 2024 /PRNewswire/Ladiintende costruire lodipiù moderno, che ospiterà partite internazionali, tra cui quellenazionale di. Dopo aver completato i preparativi necessari, laha indetto un concorso di architettura per ladeldi Bazaly. L'obiettivo è quello di trovare lodal design moderno più adatto, che possa ospitare l'FC Baníke diventare unpunto di riferimento per. Ilsarà costruito nella storica zona di Bazaly, dove la squadra diha giocato per 56 anni a partire dal 1959.Perè fondamentale la soluzionenica complessiva, in particolare la sua integrazione nell'attuale spazio urbano vicino al monumento culturale nazionale delMunicipio.