Lanotiziagiornale.it - Il destino della Sala legato a quello dell’iraniano Abedini, l’uomo arrestato a Malpensa che ora chiede i domiciliari

Ildi Cecilia, la giornalista italiana arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre, èa doppio filo adi MohammadNajafabadi, il cittadino iranianolo scorso 16 dicembre a, perché accusato dagli Stati Uniti di cospirazione e supporto materiale al Corpo delle Guardierivoluzione islamica, ora detenuto nel carcere di Opera. La liberazioneprima sarebbe infatti subordinata alla scarcerazione del secondo.vuole iMa la situazione è tutt’altro che semplice, anche perché ieri i legali dihanno presentato la richiesta deie la Corte d’Appello di Milano avrà 48 ore di tempo per fissare un’udienza e discutere l’istanza. Per il suo legale, Alfredo De Francesco, non c’è pericolo di fuga néreiterazione del reato, per questo nell’istanza appena depositata è indicato un appartamento a Milano come luogo in cui possa scontare gli eventuali arresti