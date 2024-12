Ilfattoquotidiano.it - I cento personaggi del 2024. Da Trump a Boccia-Sangiuliano, fino a Fassino, Mangione e l’orsa KJ1: quali sono i nomi dell’anno per Il Fatto (e perché)

C’è Emanuele Pozzolo, il deputato con la pistola che ha sparato il primo colpo, per fortuna senza ammazzare nessuno. Ma c’è anche Bashar Al-Assad, l’ormai ex dittatore della Siria, messo in fuga dai ribelli in pochi giorni, dopo più di mezzo secolo di potere familiare. È durata meno di due anni, invece, l’avventura in politica di Gennaro: il volto tondo dell’ex ministro incorniciato accanto a quello di Maria Rosariaè la copertina del caso politico dell’estate, i cui retroscenastati svelati in esclusiva dalQuotidiano. Ma c’è pure Silvia Albano, la giudice di Roma che per il governo di Giorgia Meloni è la capa delle “toghe rosse” e dunque “colpevole” per i fiaschi collezionati dall’esecutivo sul fronte dei migranti in Albania. Il problema, forse, noni magistrati, responsabili della semplice applicazione della legge, ma una maggioranza che pensa di poter strappare a piacimento le norme: tutto sull’altare della propaganda.