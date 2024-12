Ilrestodelcarlino.it - Fa il presepe in chiesa da 32 anni: "Ora ne ho 86 ma non vedo eredi"

"Faccio ildi Villa San Martino da 32ma ora, a 86, ho bisogno di aiutanti". E’ l’appello lanciato da Giorgio Rossi, parrocchiano di lungo corso, che ha messo a servizio deldella parrocchia la propria competenza da perito industriale del settore del mobile e la sua grande passione per l’automazione. "E’ undi 20 metri quadri che realizzo da solo: le case, ad esempio, le ho costruite io a mano – racconta -. I miei presepi hanno cicli di 3: ogni triennio si rinnova". Ma di aiutanti nemmeno l’ombra. "Neanche i bambini del catechismo mi aiutano, c’è tanto isolamento e in parrocchia molti si son persi per strada. I giovani non hanno voglia. Io invece la passione per farlo ce l’ho, ma ho bisogno di energie nuove". "E’ dal 1992 che a realizzare ogni anno la rappresentazione della nascita di Gesù di Nazaret, è Giorgio Rossi – racconta don Michele, parroco di Villa San Martino -.