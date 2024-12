Ilrestodelcarlino.it - Cristiano tra nostalgia e vintage: "Ho trovato la mia America a casa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da Verucchio agli Stati Uniti e ritorno, per riportare al’esperienza maturata negli Usa e sviluppare progetti di arte contemporanea e moda. La storia diImola, originario di Villa Verucchio, è da raccontare. Imprenditore di moda e modernariato, ha iniziato l’avventurana negli anni ’90, dove ha vissuto per quasi 20 anni. "Ho sempre lavorato nel settore dell’accoglienza, dei ristoranti e dei locali notturni – racconta – Inmi sono concentrato sull’arte, per la parte visual dei locali. Ho vissuto a Los Angeles, New York e Austin". Ma poi ha scelto di tornare a Verucchio. Perché? "Dal periodo del Covid mi è venuta la voglia di tornare a. Ho capito che non c’è nulla come l’Italia". Nella sua carriera ha lavorato molto nel settore dell’arte. "Sì, specie negli ultimi anni.