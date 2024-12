.com - Capodanno a Roma 2024, divieto di botti e fuochi d’artificio

Per, un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri vieta l’uso di, petardi,e altri artifici pirotecnici: ilè in vigore dal 31 dicembreal 6 gennaio 2025. Il provvedimento mira a prevenire incidenti, tutelare l’ambiente e salvaguardare il patrimonio storico della Capitale. Sono previste sanzioni fino a 500 euro per chi non rispetta il, con controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine. Ilsi applica anche a prodotti apparentemente innocui ma potenzialmente pericolosi, mentre sono consentiti articoli di categoria F1 come fontane e bengala.Prevenzione degli incidenti perIldeisi inserisce in una strategia volta a ridurre i rischi per l’incolumità pubblica. Ogni anno, l’uso improprio di petardi ecausa feriti, danni a proprietà e incidenti che coinvolgono animali domestici e selvatici.