Cairolegale | prosciolto italo-egiziano

18.18 L'Elanain Sharif sarebbe stato assolto dall'accusa di produzione e diffusione di materiale pornografico. Era detenuto in Egitto,dopo essere stato fermato al suo arrivo al Cairo, a inizio novembre. E' un ex attore hard. Lo rende noto l'avvocato Russo, che assiste la madre, residente a Foligno. "Sembra che sia stato assolto. Dovrebbe essere liberato domani ed è già stato convocato dal console", dice il legale. "Il lavoro tra Farnesina, consolato, avvocatoha consentito il proscioglimento in una vicenda delicata".