Ai campioni di sci non si può chiedere di andare più piano ma vanno regolamentati | rischiano troppo Süddeutsche

Nello sci c’è un grosso, enorme, problema di sicurezza. E un dibattito annesso. In due allenamenti e due gare tra sabato e domenica scorsa lo svizzero Josua Mettler si è strappato i legamenti crociati e i menischi di entrambe le ginocchia, l’italiano Pietro Zazzi si è rotto tibia e perone. Caviezel è volato in discesa libera e ha subito un complesso infortunio al ginocchio. Il francese Cyprien Sarrazin, portato via e operato dopo la caduta di venerdì con un grave trauma cranico, si è appena risvegliato dal coma farmacologico. In particolare la caduta di Sarrazin, scrive laZeitung, ha suscitato ancora una volta grandi domande: è nello spirito dello sport che i migliori atleti del mondo si infortunano così gravemente e con tanta regolarità? E soprattutto: possiamo incolpare qualcuno per questo?”Gli atleti, scrive il giornale tedesco, hanno condiviso la colpa della preparazione delle piste sullo Stelvio, dove le diverse condizioni della neve nella parte alta e in quella bassa hanno rappresentato una grande sfida.