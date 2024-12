Quotidiano.net - Tragedia a Gaza: quinto neonato morto a causa del freddo in meno di una settimana

Un altroquesta mattina adele delle temperature in calo, segnando ildecesso in simili circostanze indi una. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Il, identificato come Jumaa Al-Batran, aveva solo un mese e un fratellino gemello, Ali, le cui condizioni sono peggiorate adel gelo. I due vivevano in una tenda a Deir al-Balah, nella parte centrale di. Secondo fonti mediche, le temperature gelide hannoto la morte di altri 4 neonati negli ultimi giorni, di età compresa tra 4 e 21 giorni.