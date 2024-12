Oasport.it - Raspadori trascina il Napoli, agganciata l’Atalanta in testa alla Serie A. Milan e Juventus pareggiano

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la 18ma giornata dellaA. Ilha sconfitto il Venezia per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona: dopo il rigore sbagliato da Lukaku al 37?, ci ha pensatoal 79? a regalare i tre punti ai partenopei, che hanno così agganciatoinclassifica generale con 41 punti e una lunghezza di vantaggio sull’Inter (che deve ancora recuperare la partita con la Fiorentina).Pirotecnico pareggio per 2-2 trae Fiorentina: i bianconeri sono passati in vantaggio per due volte graziedoppietta di Thuram (in rete al 20? e al 48?), ma i viola sono sempre riusciti a riacciuffare i padroni di casa grazie ai sigilli di Kean al 38? e di Sottil all’87mo minuto. Le due formazioni sono così appaiate al quinto posto in graduatoria con 32 punti, ma i toscani hanno disputato un incontro in meno.