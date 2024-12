Serieanews.com - Napoli, un altro Campione d’Europa per Conte: che rinforzo

Ilsi può rinforzare con un: il ds Manna al lavoroIl, reduce da un inizio di stagione più che positivo, on il terzo posto attuale in classifica e la possibilità di agganciare l’Atalanta in testa alla classifica in caso di vittoria contro il Venezia, sembra voler puntare sempre più sulle fasce per rinforzare la propria batteria di attaccanti esterni., unper: che– SerieanewsSe da un lato il club partenopeo si gode Khvicha Kvaratskhelia e David Neres, dall’il reparto offensivo potrebbe beneficiare di un innesto di qualità che possa fare la differenza, soprattutto in una stagione così lunga e impegnativa., il grande obiettivo per l’attaccoE qui entra in gioco il nome di Federico Chiesa, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano.