L’ arte presepiale napoletana | tradizione religione e folclore

di Ilaria ParlatoL’a Napoli nasce più di seicento anni fa ed oggi è possibile immergersi in questanell’ intreccio tra cardi e decumani del centro storico della città. La via dei presepi, nota a tutti come Via San Gregorio Armeno, incarna il simbolo di questa usanza e del porosonapoletano. Tra le botteghe artigiane di presepi ed il via vai di turisti è possibile ammirare il sigillo di una storia che si perde nella notte dei tempi. Botteghe storiche come Ferrigno, Di Virgilio, Gambardella, Capuano, sanciscono una storia di continuità tra passato e attualità. Persino Goethe nella sua opera del 1787 Viaggio a Napoli descrive il presepe napoletano, testimonianza della forte identità del popolo evidenziando anche il fascino che diversi luoghi pnopei esercitarono sull’animo del poeta.