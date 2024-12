Ilgiorno.it - Il sindaco invita a cena i cittadini: "Un’occasione per ascoltare tutti"

Nell’epoca dei social network e degli annunci c’è chi fa una scelta controcorrente: ilPaolo Vintani, a partire da gennaio, inviterà aun cittadino estratto a sorte con cadenza mensile. Sarà l’occasione per raccogliere osservazioni utili a migliorare la vita nel territorio e per dare risposte raccontando quanto si sta facendo nei vari ambiti dell’amministrazione comunale. L’ascolto, del resto, è una delle caratteristiche personali di Vintani, che l’ha poi trasformato in professione mettendosi al servizio degli altri. Nella sua farmacia giungono abitualmente clienti anche da altre province, la sua capacità lo ha portato negli anni ad arrivare fino al ruolo di vicepresidente regionale di Federfarma. "Il motivo di questa iniziativa – racconta il– è molto semplice. Credo che il contatto con il cittadino sia di fondamentale importanza per chi amministra.