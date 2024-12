Il Milan prova il colpo da 90 | tentativo per il bomber del PSG

Leggi su Sportface.it

In casatra il prossimo mercato di gennaio e la successiva sessione estiva di calciomercato si assisterà ad una nuova rivoluzione.La rosa rossonera, dopo il rinnovamento avvenuto la scorsa estate con l’addio di Stefano Pioli, l’arrivo di Paulo Fonseca e il cambiamento di buona parte della squadra, è pronta subire l’ennesimo cambiamento. Troppe le difficoltà riscontrate in questa stagione, troppo altalenante il rendimento, con risultati non all’altezza del blasone dele del valore della rosa. La dirigenza rossonera ha fatto scelte forti ed investimenti importanti solo pochi mesi fa, ma molte di queste situazioni non si sono rivelate all’altezza.Sicuramente l’investimento che più di tutti fino a questo momento non ha pagato è l’acquisto di Emerson Royal, acquistato dal Tottenham per circa venti milioni di euro e che ha collezionato davvero poche prestazioni negative.