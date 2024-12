Ilgiorno.it - Il cenone di Capodanno: "Semplicità ai fornelli. Poi godetevi gli amici"

Leggi su Ilgiorno.it

"La ricetta per fare bene ildi San Silvestro? Bisogna avere le idee chiare e non cercare di strafare. La cena riuscirà benissimo e, anche grazie alla predisposizione dei commensali che non vedono l’ora di brindare all’arrivo del nuovo anno, sarà ricca di sorrisi e soddisfazione". Pasquale Esposito, una vita aidi ristoranti, istituti alberghieri di Monza e Brianza o di Milano, docente nelle migliori scuole private di cucina per appassionati, tranquillizza tutte le persone che dovranno mettersi aiper l’ultima serata dell’anno. "Il punto di partenza – avverte – però è d’obbligo. La cena di San Silvestro da nord a sud ormai si traduce in modo ben preciso: è a base di pesce. Difficile per molti? Macché. L’importante è comprare quello giusto. E, consiglio numero due, evitiamo di pensare al numero delle portate.