Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, il Dipartimento di Stato Usa: “Seguiamo il caso, l’Iran detiene i cittadini stranieri e spesso li usa come leva politica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“. Sono queste le parole utilizzate daldiamericano per descrivere l’utilizzo chefa dei prigionieri. Il riferimento, ovviamente, è aldell’arresto della giornalista italiana, vicenda che gli Stati Uniti “seguono molto da vicino”. “Siamo a conoscenza” delle notizie sulla detenzione diin Iran, il cui “regime sfortunatamente continua a detenere ingiustamente idi molti paesi,per utilizzarli. Non c’è giustificazione e dovrebbero essere rilasciati immediatamente”, ha detto un portavoce deldiriportato venerdì sera dall’agenzie di stampa. “Chiediamo ancora una volta il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri detenuti in Iran senza giusta causa.