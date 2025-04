Star Wars Zero Company è stato annunciato ufficialmente da EA ecco la data della presentazione

Star Wars Zero Company è ufficiale. Electronic Arts ha confermato il titolo e l'esistenza del nuovo videogioco strategico a turni in singolo giocatore ambientato nell'universo di Star Wars, sviluppato da BitReactor e prodotto sotto l'egida di Respawn Entertainment. Si tratta di un progetto molto atteso, di cui si vociferava da tempo grazie a recenti leak, ora finalmente confermati.Come anticipato da un rumor recente, la presentazione ufficiale è fissata per il 19 aprile in occasione della Star Wars Celebration, dove i fan potranno assistere al primo sguardo completo sul gioco. Sul sito ufficiale è già stata rilasciata una prima immagine promozionale che mostra un team di personaggi molto eterogeneo: un clone della Repubblica, un mandaloriano, un jedi, un droide e altri ancora. Tutti questi rappresentano le classiche tipologie di eroi dell'universo narrativo di Star Wars, suggerendo una componente strategica fondata sulla varietà delle abilità.

