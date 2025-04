Donna sequestrata e violentata sotto la minaccia di una pistola fermato 36enne a Padova

fermato a Padova per sequestro e violenza sessuale. La vittima, una Donna albanese, è riuscita a fuggire. Notizie.virgilio.it - Donna sequestrata e violentata sotto la minaccia di una pistola: fermato 36enne a Padova Leggi su Notizie.virgilio.it Un kossovaro di 36 anni è statoper sequestro e violenza sessuale. La vittima, unaalbanese, è riuscita a fuggire.

Era uscito da poco meno di 24 ore dal carcere il 36enne kosovaro arrestato dalla polizia di Padova per aver sequestrato e violentato più volte, sotto la minaccia di una pistola

PADOVA - Era uscito da poco meno di 24 ore dal carcere il 36enne kosovaro arrestato dalla polizia di Padova per aver sequestrato e violentato più

L'uomo, 36 anni, è stato arrestato: sorpreso dalla polizia mentre dormiva. Aveva appena finito di scontare una pena di 10 mesi