Witkoff Putin disponibile alla pace Lavrov avverte Difficile concordare sui punti del accordo La diretta

della Casa Bianca dopo il vertice col capo del Cremlino: "Cerchiamo la pace" Ilgiornale.it - Witkoff: "Putin disponibile alla pace". Lavrov avverte: "Difficile concordare sui punti dell'accordo" | La diretta Leggi su Ilgiornale.it Tra raid e sciami di droni continua la guerra in Ucraina. Ma si muove anche la diplomazia. L'inviatoa Casa Bianca dopo il vertice col capo del Cremlino: "Cerchiamo la

L'inviato Usa Witkoff: "Putin disponibile a discutere pace permanente" | La diretta

Tra raid e sciami di droni continua la guerra in Ucraina. Ma si muove anche la diplomazia. L'inviato della Casa Bianca dopo il vertice col capo del Cremlino: "Cerchiamo la pace"

Putin, il gioco di potere: Witkoff lo ha atteso 8 ore a Mosca. Isw: «La Russia vuole continuare la guerra fino al 2026»

Cosa vuole davvero Putin? Che i rapporti con gli Stati Uniti si siano distesi dall'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca è ormai una certezza. Ma che questo sia realmente un fattore...

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate"

L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e ...

