Iltempo.it - Schiaffoni stile "Amici miei", così Landini frega il Conte MascElly

Leggi su Iltempo.it

Tra i due litiganti, il terzo gode. Celebre libretto goldoniano, ma anche saggezza popolare. Che spesso si trasforma in una regola politica quasi matematica. Come nel film andato in onda ieri tra i palazzi della politica romana: un grande protagonista che detta la linea e due fedeli esecutori che chiamano a raccolta e la mettono in pratica. I titoli della locandina sono tutti per Maurizio, il segretario della Cgil, che ha lanciato i referendum. Più in piccolo sfilano i nomi degli attori «minori»: Elly Schlein e Giuseppe. Ovvero i due sfidanti di un braccio di ferro snervante che dura da mesi. Con una certezza, o un fil rouge che accompagnerà le scene finali del film: se sarà campo largo, le idee e la leadership saranno curate dal numero uno di Corso Italia. Che prima raggiunge il Nazareno per ricevere l'abbraccio della segretaria del Pd.