Messina arrestato 68enne per stalking minacce e tentata aggressione alla nuora davanti al suo negozio

Messina, un uomo di 68 anni è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della nuora, grazie all'intervento della Polizia.

Messina, minaccia la nuora fuori dal negozio: arrestato 68enne per stalking

Un uomo di 68 anni è stato arrestato dalla Polizia a Messina per atti persecutori nei confronti della nuora. L’uomo è stato colto in flagranza mentre minacciava la donna davanti alla sua attività ...

Messina: stalking nei confronti della nuora, 68enne arrestato in flagranza.

