No agli studentati privati siano aumentati i posti letto pubblici

lettori sugli 'student hotel', sull'uso cioè di spazi per realizzare studentati affidati ai. Pisatoday.it - "No agli studentati privati, siano aumentati i posti letto pubblici" Leggi su Pisatoday.it La questione abitativa, il costo degli affitti e il mercato che c'è dietro, anche per le grandi scelte immobiliari, sono il contesto pisano in cui il sindacato studentesco 'Sinistra per' accende i rifri sugli 'student hotel', sull'uso cioè di spazi per realizzareaffidati ai.

Potrebbe interessarti anche:

Diritto allo studio, la protesta: "Ora stop agli studentati privati"

"La creazione di studentati privati anche a Pisa, sulla scia di quanto già avviene da tempo a Firenze, rischia di trasformare il diritto allo studio in un servizio a pagamento, subordinato alla ...

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo, sarà derby con Berrettini

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di ...

Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il breve ricovero. Confermata la visita in Italia

Re Carlo III è tornato oggi come previsto ai suoi impegni pubblici. Dopo il breve ricovero che giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic. Il sovrano è stato ...

"No agli studentati privati, siano aumentati i posti letto pubblici". Bonus Studenti Universitari 2025–2026: Tutte le Agevolazioni. Università, gli enti pubblici disertano il bando Pnrr sugli studentati. La ministra: “Riduciamo i vincoli”. Università di Bologna, il delegato agli studenti: «Turistopoli o grande centro universitario, la città decida cosa vuole essere». Gli studenti che non sanno più leggere - Rose Horowitch. Studenti in piazza: "Istruzione gratuita e scuola più inclusiva". "Valditara a testa in giù"? Il Ministro: "No a replicanti estremisti degli anni '70". Ne parlano su altre fonti