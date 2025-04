361magazine.com - Lucarelli assolta dall’accusa di diffamazione ai danni di Fedez: le motivazioni

Il Tribunale ha assolto la giornalistaNelle settimane scorse, Selvaggiaè statadal Tribunale di Milano per l’accusa dididopo aver utilizzato il termine bimbominkia.Nella sentenza del Tribunale di Milano, resa nota da Agi, si legge che l’accusa «è privo di qualsiasi equivalente adeguato: non solo perché l’unico in grado di esprimere sinteticamente il ritenuto infantilismo manifestato in comportamenti assunti nel web e nella gestione del podcast con Luis Sal, ma soprattutto perché insostituibile nell’evocare la canzone con milioni di ascolti in cui è lo stessoa definirsi “bimbominkia” per sempre».La canzone è l’elemento chiave che ha permesso di scagionare la«nell’attribuire al post i connotati di ironia voluti dalla sua autrice senza travalicare in un’aggressione immotivata: quand’anche si volesse attribuire al termine un significato squisitamente denigratorio il suo impiego continuerebbe a essere legittimo, in quanto l’unico in grado di evocare la canzone in cui Federico Lucia si definisce eternamente un bimbominkia attribuendo alla definizione, quanto meno ironicamente, un connotato di “verità”».