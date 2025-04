Roma coppia uccisa in strada Almeno 6 colpi di pistola raggiunti alla nuca

alla bicicletta poco dopo le 23 poco lontano dal palazzo in cui abitavano in via Prenestina 70, sotto alla tangenziale est all’altezza del Pigneto. I killer si sono avvicinati a bordo di una moto o di uno scooter, hanno aperto il fuoco e sono fuggiti. Almeno sei i colpi esplosi, alcuni dei quali hanno centrato le due vittime alla nuca. L’uomo e la donna, entrambi di circa 50 anni e di nazionalità cinese, sono rimasti a terra. I carabinieri non escludono alcuna pista, da un regolamento di conti alla rapina finita male.Secondo una prima ricostruzione, la coppia stava rincasando dalla loro attività commerciale. Elemento questo che per il momento non ha fatto escludere il movente della rapina finita male. La modalità di azione lascerebbe pensare cha i sicari non fossero della stessa nazionalità delle vittime, anche se la pista della criminalità organizzata cinese, legata alle “Triadi” orientali verrà comunque battuta, anche alla luce a gli ultimi arresti avvenuti all’interno della comunità cinese a Roma, per riciclaggio di grosse somme di denaro che i narcotrafficanti Romani affidavano ai commerciati cinesi dell’Esquilino per trasferirli all’estero mediante i cosiddetti “money transfer” illegali. Ilfattoquotidiano.it - Roma, coppia uccisa in strada: “Almeno 6 colpi di pistola, raggiunti alla nuca” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Erano appena scesi dbicicletta poco dopo le 23 poco lontano dal palazzo in cui abitavano in via Prenestina 70, sottotangenziale est all’altezza del Pigneto. I killer si sono avvicinati a bordo di una moto o di uno scooter, hanno aperto il fuoco e sono fuggiti.sei iesplosi, alcuni dei quali hanno centrato le due vittime. L’uomo e la donna, entrambi di circa 50 anni e di nazionalità cinese, sono rimasti a terra. I carabinieri non escludono alcuna pista, da un regolamento di contirapina finita male.Secondo una prima ricostruzione, lastava rincasando dloro attività commerciale. Elemento questo che per il momento non ha fatto escludere il movente della rapina finita male. La modalità di azione lascerebbe pensare cha i sicari non fossero della stessa nazionalità delle vittime, anche se la pista della criminalità organizzata cinese, legata alle “Triadi” orientali verrà comunque battuta, ancheluce a gli ultimi arresti avvenuti all’interno della comunità cinese a, per riciclaggio di grosse somme di denaro che i narcotrafficantini affidavano ai commerciati cinesi dell’Esquilino per trasferirli all’estero mediante i cosiddetti “money transfer” illegali.

Potrebbe interessarti anche:

Sangue e piombo al Pigneto a Roma: coppia uccisa sotto casa

Sangue e piombo al Pigneto: un uomo e una donna sono stati uccisi sotto casa loro. Il duplice omicidio s’è registrato intorno alle 23 di ieri sera. Le vittime, entrambe di nazionalità cinese e ...

Sparatoria a Roma, coppia cinese uccisa in strada con 10 colpi di pistola, caccia ai killer fuggiti in moto - VIDEO

I killer sono entrati in azione mentre erano a bordo di una moto, esplodendo dei colpi contro la coppia che camminava in via Prenestina a bordo di una bicicletta a pedalata assistit Sparatoria ...

Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proiettili sotto la Tangenziale Est

Una raffica di spari, due corpi a terra e poi la fuga a bordo di una moto a tutta velocità. Sangue e pallottole: l?allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23 lungo la via...

Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proietti. Coppia uccisa in strada con una raffica di proiettili: l'esecuzione a pochi passi da casa. La strada del duplice omicidio a Roma: coppia freddata a colpi di pistola al Pigneto. Roma, coppia uccisa in strada: “Almeno 6 colpi di pistola, raggiunti alla nuca”. Spari in strada a Roma, uccisa una coppia di cinesi: contro di loro almeno 6 colpi di pistola. Spari per strada a Roma, nell'agguato uccisi un uomo e una donna di 50 e 40 anni. Freddati sotto casa. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilmattino.it: Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proiettili sotto la Tangenziale Est - Una raffica di spari, due corpi a terra e poi la fuga a bordo di una moto a tutta velocità. Sangue e pallottole: l’allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23 lungo la ...

Come scrive ilsussidiario.net: Coppia di cinesi uccisa in strada a Roma a colpi di pistola/ Un’esecuzione? Caccia a due killer in moto - Una coppia di cinesi è stata uccisa in strada a Roma nella serata di domenica: due killer in moto hanno colpito i due e sono fuggiti ...

Secondo msn.com: Roma, sangue al Pigneto. Gli spari e l'esecuzione in strada: morti un uomo e una donna - Dalle testimonianze raccolte dagli investigatori e dall'esame delle telecamere di videosorveglianza della zona sembra che i killer fossero in due, in sella a una moto ...