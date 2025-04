Ilfattoquotidiano.it - La voce di Mario Vargas Llosa si è spenta, ma il suo lascito continuerà a risuonare nella letteratura universale

“Io sarò uno scrittore. Non sarò un giornalista, non sarò un avvocato, non sarò un professore. Dedicherò il meglio del mio tempo e il meglio della mia energia a scrivere”.Queste parole diriassumono l’impegno assoluto di questo genio verso la. Un impegno che lo ha accompagnato fino alla fine e che si incarna anche nel titolo del suo ultimo romanzo: Le dedico mi silencio. La suasi spegne all’età di 89 anni, ma il suo.Lo scrittore peruviano, Premio Nobel per lanel 2010, è morto domenica 13 aprile 2025 a Lima, come hanno confermato i suoi tre figli Álvaro, Gonzalo e Morganaattraverso un comunicato. Con lui si chiude definitivamente il capitolo del cosiddetto boom latinoamericano, quello straordinario fenomeno letterario degli anni Sessanta e Settanta che ha portato la narrativa ispanoamericana alla ribalta mondiale.