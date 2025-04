Incidente tra auto e furgone sulla Mingardina ferita una ragazza

Mingardina nel Cilento, dove un’auto (Fiat Punto) guidata da una ragazza e un furgone condotto da un 35enne si sono scontrati per cause in corso di accertamento nei pressi dello svincolo di San Severino di Centola.I soccorsiNel violento impatto è rimasta. Salernotoday.it - Incidente tra auto e furgone sulla Mingardina: ferita una ragazza Leggi su Salernotoday.it Paura, ieri pomeriggio, lungo lanel Cilento, dove un’(Fiat Punto) guidata da unae uncondotto da un 35enne si sono scontrati per cause in corso di accertamento nei pressi dello svincolo di San Severino di Centola.I soccorsiNel violento impatto è rimasta.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente in via dei Giardini, scontro tra un'auto e un furgone: l'utilitaria di ribalta

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 aprile, nella città di Aprilia, in via dei Giardini. Nel violento scontro sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e un ...

Incidente sulla Statale 272: violento impatto all'incrocio San Matteo, due auto e un furgone coinvolti

La notizia buona, si fa per dire, è che non ci sono vittime. Quella meno buona, invece, è che intorno alle 12 di oggi, venerdì 11 aprile, all'incrocio San Matteo della Statale 272, nel tratto di ...

Incidente stradale in provincia di Cremona, scontro tra un furgone e un’auto: morto un uomo

Incidente stradale in provincia di Cremona: un furgone si è schiantato con un'automobile e nell'impatto è morto un uomo.Continua a leggere

Incidente tra auto e furgone sulla Mingardina: ferita una ragazza. Incidente sulla Mingardina: due persone coinvolte e disagi alla circolazione. Schianto sulla Cilentana tra Poderia e Centola: due feriti. Incidente tra auto lungo la Mingardina: morta una turista. Frana ancora la Mingardina, pietre colpiscono un furgone. Frana Mingardina, nessuna ordinanza di chiusura: incertezze sulla gestione dell'emergenza. Ne parlano su altre fonti

Nota di infocilento.it: Incidente sulla Mingardina: due persone coinvolte e disagi alla circolazione - Un’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle 17 sulla strada Mingardina, subito dopo lo svincolo di San Severino di Centola. Sono due le autovetture rimaste coinvolti nell ...