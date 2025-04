Dagli stivali alle gonne la stampa pitonata si riprende la scena i consigli per abbinarla senza stress e senza errori

Ormai è ufficiale: il pitonato è tornato tra le tendenze moda 2025. Dimenticatevi il minimalismo chic che ha dominato le passerelle nelle ultime stagioni: l'animalier ci farà compagnia per tutta l'estate e per tutto il prossimo anno. Dopo la mania del leopardato, il nuovo re della giungla è il pitone: sinuoso e provocante, ma sorprendentemente versatile da abbinare. Borse, stivali, gonne o camicette: guida ragionata ai look pitonati da provare ora. Il ritorno dei look pitonati in passerellaEsotico e voluttuoso, il pitonato evoca tutta la simbologia dei serpenti. Come le altre stampe animalier, il motivo snakeskin non conosce mezze misure: o si ama, o si odia.Però quest'anno è impossibile ignorarlo: da Bottega Veneta a Valentino, da Bally a Ferragamo, le ultime passerelle hanno rilanciato la stampa su abiti e accessori pitonati, esaltandone il fascino sexy o – al contrario – il lato più sofisticato.

