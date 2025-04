Anteprima24.it - Sita Sud, giovane devasta il gabbiotto dell’area di via Vinciprova: la denuncia dell’Ugl Autoferrotranvieri di Salerno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIeri pomeriggio si è verificato un ennesimo episodio di vandalismo, che ha visto coinvolto unche, dopo aver perso il suo cellulare a bordo di un autobus dellaSud, ha reagito in maniera violenta, danneggiando una struttura dell’azienda. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, quando un ragazzo dopo essersi accorto di aver perso il telefono, dopo essere sceso dall’autobus, furioso or l’accaduto è tornato indietro per prendere un mattone e lanciare il colpo contro il vetro deldella biglietteria dellaSud di, in viadanneggiandolo gravemente. A intervenire è stato l’addetto alle pulizie che, cercando di proteggere il vetro, si è ferito alla mano in maniera significativa. Trasportato in ospedale, fortunatamente non sono state riportate ferite gravi.