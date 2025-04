Ilfattoquotidiano.it - Così la democrazia si è trasformata in sete di potere personale. E non è un incidente di percorso

di Gianni SiragusaLa, nata come promessa di equità e rappresentanza, si trova oggi a un bivio cruciale. Nel mondo in generale, ed in quello occidentale in particolare, le decisioni delpolitico si allontanano sempre più dai bisogni reali dei cittadini, tracciando un solco sempre più profondo tra governanti e governati. Questa deriva non è undima il risultato di una lenta metamorfosi del sistema democratico, dove spesso l’ambizionee ladiprevalgono sul bene comune, trasformando la politica in un’arena di interessi egoistici.Già qualche anno fa un certo Platone, nel suo dialogo La Repubblica, aveva lanciato un monito profetico: la, se non guidata dalla saggezza e dalla virtù, rischia di degenerare in una tirannia di pochi, una maschera ingannevole di libertà.