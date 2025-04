Teatro Libera Tutti trasforma i margini in luoghi di relazione e bellezza

Teatro continuerà nei prossimi mesi con nuovi spettacoli, incontri e laboratori. L’obiettivo è combattere la solitudine con la libertà dell’immaginazione Ecodibergamo.it - «Teatro Libera Tutti» trasforma i margini in luoghi di relazione e bellezza Leggi su Ecodibergamo.it Il progetto di Pandemoniumcontinuerà nei prossimi mesi con nuovi spettacoli, incontri e laboratori. L’obiettivo è combattere la solitudine con la libertà dell’immaginazione

«Teatro Libera Tutti» trasforma i margini in luoghi di relazione e bellezza.

ecodibergamo.it comunica: La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia - C ’è un teatro che non aspetta di essere cercato: parte, cammina, incontra. Si muove lungo i bordi, attraversa periferie, cortili, scuole e centri di quartiere. « Teatro Libera Tutti! » e` il progetto ...

