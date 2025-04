Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 15 Aprile 2025: Cancro discreto

L’diper15ArieteGiornata energica e propositiva. Sul lavoro, siete un fiume in piena di idee e voglia di primeggiare. In amore, un rapporto importante merita maggiore chiarezza. In amore, un rapporto importante merita maggiore chiarezza. ToroAffrontate la giornata con calma e sangue freddo. Sul lavoro, gestite le pressioni con pazienza. In amore, lasciate che le emozioni seguano il loro corso.GemelliLa comunicazione è il vostro punto di forza. Un confronto sul lavoro può portare a novità interessanti. In coppia, apritevi con onestà; ascoltare e parlare con il cuore farà la differenza.Seguite l’intuito, soprattutto sul lavoro. Servirà anche discrezione in alcune situazioni delicate. In amore, il dialogo sincero vi aiuta a sentirvi più uniti.