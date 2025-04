The Last of Us la Stagione 2 debutta con 53 milioni di spettatori e supera la prima stagione

Il ritorno di Theof Us su HBO ha fatto centro ancora una volta. Il primo episodio della2, andato in onda domenica sera, ha attirato 5,3di, confermandosi come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti del momento. Questo debutto rappresenta una crescita del 13% rispetto alla, che nel gennaio 2023 aveva registrato 4,7di. I dati provengono da una combinazione tra le misurazioni Nielsen deglivia cavo su HBO e i flussi streaming rilevati da Warner Bros. Discovery sulla piattaforma Max.Variety ricorda che ladella serie con protagonista Pedro Pascal e Bella Ramsey si era già affermata come un colosso di ascolti al suo debutto, diventando la seconda premiere più vista su HBO nell’ultimo decennio.

