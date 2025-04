STALKER 2 Heart of Chornobyl la roadmap aggiornata include bottino mutante nuove armi e tanto altro

STALKER 2: Heart of Chornobyl continua a evolversi, e lo fa in modo sempre più concreto. GSC Game World ha pubblicato la prima roadmap ufficiale per il 2025, riorganizzando gli aggiornamenti in cicli trimestrali per garantire maggiore trasparenza e qualità. Dopo un primo trimestre dedicato alla risoluzione di bug critici e alla stabilizzazione generale, l'attenzione si sposta ora sui nuovi contenuti in arrivo nel secondo trimestre.Gamingbolt segnala che uno degli aggiornamenti più attesi riguarda l'IA, che riceverà una revisione completa con A-Life 2.0: i nemici umani adotteranno comportamenti più intelligenti, sfruttando meglio la copertura e le tattiche di aggiramento, e avranno a disposizione un numero limitato di granate per rendere i combattimenti più realistici. Ma le vere sorprese arrivano dal fronte mutante: le creature della Zona non solo reagiranno dinamicamente agli stimoli, ma potranno divorare i cadaveri e lasceranno bottini unici, introducendo nuovi motivi per cacciarli.

