Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia 2025 i risultati dello spoglio in aggiornamento

2025, alle ore 22 si sono chiusi i seggi nei quattro comuni del Friuli Venezia Giulia interessati dalle Elezioni comunali: San Pier D'Isonzo, Pordenone, Nimis e Monfalcone. È cominciato lo spoglio e ora si attendono i risultati. In totale si è recato alle urne il 53% degli elettori: a Nimis il dato più basso, appena il 44%. Leggi su Fanpage.it Ieri, lunedì 14 aprile, alle ore 22 si sono chiusi i seggi nei quattro comuni delinteressati dalle: San Pier D'Isonzo, Pordenone, Nimis e Monfalcone. È cominciato loe ora si attendono i. In totale si è recato alle urne il 53% degli elettori: a Nimis il dato più basso, appena il 44%.

