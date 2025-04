Posso vendere il mio Rolex senza scatola o certificato

Posso vendere il mio Rolex senza scatola o certificato?. È una preoccupazione comprensibile, soprattutto se si tratta di un orologio ricevuto in regalo, acquistato molti anni fa, oppure tramandato da un familiare. La presenza della scatola originale e del certificato di autenticità è sicuramente un valore aggiunto, ma la loro assenza non rende impossibile la vendita.La domanda Posso vendere il mio Rolex senza scatola o certificato? apre una riflessione su come funziona realmente il mercato dell’usato per gli orologi di prestigio. La scatola e il certificato servono principalmente a confermare l’autenticità e la provenienza del prodotto. Sono elementi molto apprezzati dai collezionisti e dagli acquirenti più attenti, perché garantiscono che l’orologio non sia stato rubato, contraffatto o modificato. Laprimapagina.it - Posso vendere il mio Rolex senza scatola o certificato? Leggi su Laprimapagina.it Quando si è in possesso di un orologio di lusso, una delle domande più frequenti è:il mio?. È una preoccupazione comprensibile, soprattutto se si tratta di un orologio ricevuto in regalo, acquistato molti anni fa, oppure tramandato da un familiare. La predellaoriginale e deldi autenticità è sicuramente un valore aggiunto, ma la loro asnon rende impossibile la vendita.La domandail mio? apre una riflessione su come funziona realmente il mercato dell’usato per gli orologi di prestigio. Lae ilservono principalmente a confermare l’autenticità e la provenienza del prodotto. Sono elementi molto apprezzati dai collezionisti e dagli acquirenti più attenti, perché garantiscono che l’orologio non sia stato rubato, contraffatto o modificato.

