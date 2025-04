Piazza Affari e Wall Street in rialzo giornata positiva per i mercati globali

Piazza Affari, apre la giornata brillando grazie al settore bancario, anche l’Europa è in forte crescita grazie agli investitori. La giornata si apre con un segno più per i mercati americani. Il Dow Jones, principale indice della Borsa di New York, registra un incremento dello 0,78%, segnalando un clima di fiducia da parte degli . Mondouomo.it - Piazza Affari e Wall Street in rialzo, giornata positiva per i mercati globali. Leggi su Mondouomo.it Milano,, apre labrillando grazie al settore bancario, anche l’Europa è in forte crescita grazie agli investitori. Lasi apre con un segno più per iamericani. Il Dow Jones, principale indice della Borsa di New York, registra un incremento dello 0,78%, segnalando un clima di fiducia da parte degli .

Potrebbe interessarti anche:

Dazi, Wall Street apre in rosso, poi rimbalza. Piazza Affari rifiata: -0,91% | La diretta

Lunedì di sangue per le borse di tutto il mondo. Lo spread schizza fino a 131 punti base. Il presidente Usa torna ad attaccare il Vecchio continente: "Ha fatto fortuna con noi, ma ci ha trattato ...

Wall Street traina il rimbalzo degli indici europei: Piazza Affari in crescita

L'avvio in rialzo di Wall Street sostiene il rimbalzo degli indici in Europa che ora guadagnano oltre il 3%, cercando di recuperare dopo quattro giorni di panico. Londra guadagna il 3,48%, Parigi ...

Dazi Usa, Meloni: "Preoccupati ma nessun allarmismo" | Piazza Affari in calo come per l'attacco alle Torri Gemelle | Anche Wall Street affonda

Fonti Ue: "Prime contromisure dal 15 aprile, altre a maggio". Tajani: "La risposta europea sarà meno dura". Trump: "Tratterei solo in cambio di offerte fenomenali". Urso: oggi partito il confronto ...

Borse del 10 aprile, le news sui dazi. Piazza Affari corre con la pausa sulle tariffe, Wall Street a picco. Stellantis, rally (in USA) dopo le parole di Trump. Ecco cosa aspettarsi oggi a Piazza Affari. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,7%), tonfo di Stellantis. Dollaro in caduta libera. Stop ai Dazi, Wall Street esulta: Dj +6,6%, S&P +7,3%, Nasdaq +9%. Borsa, Wall Street chiude negativa: preoccupa il braccio di ferro Usa-Cina. Borse 14 aprile: la sospensione dei dazi di Trump su smartphone e pc fa rimbalzare Piazza Affari, l’E.... Ne parlano su altre fonti

Lo riporta rainews.it: Piazza Affari rialza la testa (+4,73%), nuovo crollo per Wall Street - Il listino milanese apre in forte rialzo dopo l'annuncio della Casa Bianca di una sospensione di tre mesi. In luce il comparto bancario ...

Riporta repubblica.it: Borse del 10 aprile, le news sui dazi. Piazza Affari corre con la pausa sulle tariffe, Wall Street a picco - Europa in rally. Per Tokyo il secondo maggior rialzo giornaliero di sempre. Von der Leyen: “Se i negoziati non saranno soddisfacenti, scatteranno le nostre ...

Lo riporta msn.com: Wall Street oscilla, Piazza Affari chiude a -2,75% - Chiusura in rosso per le Borse europee che recuperano seppur lievemente sul finale rispetto alle pesanti perdite della mattinata, sulla scia di Wall Street. La Borsa di New York prosegue volatile, ma ...