Johnny Depp la prima immagine dal set del thriller Day Drinker con Penelope Cruz

Johnny Depp è molto diverso dal solito, quello che vediamo nella prima foto di Day Drinker, il film di Marc Webb, che lo riunisce per la quarta volta con Penelope Cruz.

Johnny Depp quasi irriconoscibile sul set di Day Drinker, ecco la prima foto dal set del film di Marc Webb

Dal set del film Day Drinker, diretto da Marc Webb, arriva la prima foto dell'attore Johnny Depp che svela il look del suo personaggio. Johnny Depp è ritratto nella prima foto del film Day Drinker, ...

Johnny Depp nella prima foto di Day Drinker: un nuovo look tutto grigio

Johnny Depp è tornato. Lionsgate ha svelato la prima immagine ufficiale dell’attore in Day Drinker, il nuovo film che segna non solo il suo ritorno alla ribalta cinematografica dopo un periodo ...

Johnny Depp, il possibile ritorno di Jack Sparrow

Roma, 27 febbraio 2025 – Jack Sparrow potrebbe tornare in un nuovo capitolo della saga cinematografica? L’indiscrezione sta facendo il giro dei siti web in questi ultimi giorni, con un colpo di ...

