Filippo Alberti del Tennis Giotto sui campi degli Internazionali Bnl d’Italia

Tennis Giotto sui campi degli Internazionali Bnl d’Italia. L’ottantaduesima edizione del più importante torneo internazionale organizzato in Italia prenderà il via da martedì 29 aprile con le fasi di prequalificazione che, a Roma, vedranno anche la presenza dell’aretino Filippo. Arezzonotizie.it - Filippo Alberti del Tennis Giotto sui campi degli Internazionali Bnl d’Italia Leggi su Arezzonotizie.it Un atleta delsuiBnl. L’ottantaduesima edizione del più importante torneo internazionale organizzato in Italia prenderà il via da martedì 29 aprile con le fasi di prequalificazione che, a Roma, vedranno anche la presenza dell’aretino

Potrebbe interessarti anche:

Doppia vittoria regionale per il Tennis Giotto: Alberti e la coppia Felicini-Giulicchi sul tetto della Toscana

Un weekend trionfale per il Tennis Giotto, che conquista due titoli ai Campionati Toscani. Filippo Alberti si è imposto come miglior giocatore della regione nei Campionati Toscani Assoluti, mentre ...

Tennis, presentata la 48° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze"

II Circolo del Tennis Firenze 1898 torna ad ospitare la 48 edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze"(14-21 aprile) Presentata la 48° edizione del Torneo ...

Tennis, Carlos Alcaraz ai quarti a Monte-Carlo

Roma, 10 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per la prima volta ai quarti del torneo Atp di Monte-Carlo. Lo spagnolo, numero 2 del seeding, supera 6-3, 6-1 il tedesco ...