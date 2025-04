Anteprima24.it - Padula promuove la ricerca: approvata la convenzione per i “Dottorati Comunali” in collaborazione con l’Università di Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune diconferma il suo impegno per la valorizzazione del sapere e delle competenze locali approvando in Giunta Comunale la nuovaper il finanziamento dei “” del 38° ciclo, nell’ambito del bando promosso dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.La decisione rafforza il legame tra il territorio edegli Studi di, soggetto accademico con cui l’amministrazione aveva già avviato unastrategica.L’iniziativa, condivisa con il Comune di Montesano sulla Marcellana e inserita nel contesto dell’Area Interna “Vallo di Diano”, prevede l’erogazione di borse di studio finalizzate are percorsi di dottorato che siano strettamente connessi ai bisogni di sviluppo locale.