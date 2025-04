Bonus bebè per i nuovi nati 2025 finalmente le istruzioni dell’Inps a chi spetta e come richiederlo

finalmente pubblicato requisiti e istruzioni per accedere al Bonus bebè, anche noto come Carta nuovi nati, l’incentivo introdotto dal governo per incentivare la natalità. La misura consiste nell’erogazione una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Vediamo a chi spetta, come richiederlo e da quando si potrà fare domanda.Bonus bebè per i nuovi nati 2025: requisiti e a chi spettaNeonato (Pixabay).Per accedere al Bonus, i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente, alcuni requisiti di cittadinanza, residenza ed economici. In particolare, devono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure possedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o il permesso unico di lavoro con autorizzazione a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Lettera43.it - Bonus bebè per i nuovi nati 2025, finalmente le istruzioni dell’Inps: a chi spetta e come richiederlo Leggi su Lettera43.it L’Inps hapubblicato requisiti eper accedere al, anche notoCarta, l’incentivo introdotto dal governo per incentivare la natalità. La misura consiste nell’erogazione una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio. Vediamo a chie da quando si potrà fare domanda.per i: requisiti e a chiNeonato (Pixabay).Per accedere al, i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente, alcuni requisiti di cittadinanza, residenza ed economici. In particolare, devono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure possedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o il permesso unico di lavoro con autorizzazione a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

