A San Donà di Piave gioca il futuro della Nazionale Femminile di volley

della Nazionale Under 16 guidata dal Direttore Tecnico delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli. Fino a mercoledì 16 aprile, le Azzurrine svolgeranno i loro allenamenti presso il Centro Federale Pavesi di Milano, successivamente, nella mattina del 16, il gruppo. Veneziatoday.it - A San Donà di Piave gioca il futuro della Nazionale Femminile di volley Leggi su Veneziatoday.it Prosegue il lavoroUnder 16 guidata dal Direttore Tecnico delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli. Fino a mercoledì 16 aprile, le Azzurrine svolgeranno i loro allenamenti presso il Centro Federale Pavesi di Milano, successivamente, nella mattina del 16, il gruppo.

Potrebbe interessarti anche:

Sopralluogo sul Piave a San Donà. Bottacin: «Cantiere da 4,4 milioni per sicurezza del territorio»

Sopralluogo a San Donà dell'assessore regionale all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin, al cantiere per il rinforzo delle arginature del Piave, attualmente interessate da insufficienza di franco ...

E se a San Donà di Piave si festeggiasse finalmente la Serie A di volley femminile?

Premessa doverosa: gli obiettivi del Volley Pool Piave sono di solito ben diversi da quelli che si stanno prefigurando a metà della regular season di pallavolo femminile. Sognare, però, non costa ...

Che prova di carattere per l’Angelini Cesena: missione compiuta a San Donà di Piave

Che prova di carattere per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che, in casa dei giovani talenti dell’Imoco Volley, si riscatta dall’andata e si regala tre punti preziosi, grazie al successo 1-3 ...