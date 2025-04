Borsa Europa positiva in apertura Parigi 006 Londra 036

Parigi (+0,06% a 7.273 punti), salgono invece Londra (+0,36% a quota 8.163 punti), Francoforte (+0,58%) e Madrid (+0,57% a 12.643 punti). Quotidiano.net - Borsa: Europa positiva in apertura, Parigi +0,06%, Londra +0,36% Leggi su Quotidiano.net Aprono in rialzo le principali borse europee. Poco mossa(+0,06% a 7.273 punti), salgono invece(+0,36% a quota 8.163 punti), Francoforte (+0,58%) e Madrid (+0,57% a 12.643 punti).

Borse europee positive in chiusura di seduta. Parigi guadagna l'1,13% a 8.028 punti, Londra l'1,05% a 8.632 punti, Francoforte l'1,86% a 22.986 punti e Madrid l'1,46% a 13.001 punti.

Borse europee positive in chiusura di seduta. Parigi guadagna l'1,13% a 8.028 punti, Londra l'1,05% a 8.632 punti, Francoforte l'1,86% a 22.986 punti e Madrid l'1,46% a 13.001 punti.

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +0,42%, Londra +0,77%

Borse europee positive in chiusura della prima seduta della settimana. Parigi guadagna lo 0,42% a 8.006 punti, Londra lo 0,77% a 8.767 punti, Francoforte lo 0,57% a 21.911 punti e Madrid lo 0,29% a ...

