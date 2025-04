Dimarco Inter domani la sua grande occasione da protagonista col Bayern non vuole più essere una comparsa contro i tedeschi

Dimarco Inter, domani la sua grande occasione da protagonista col Bayern: non vuole più essere una comparsa! I suoi precedenti coi bavaresiFederico Dimarco dovrebbe essere l'unica novità sostanziale nella formazione dell'Inter per la gara di domani a San Siro contro il Bayern Monaco, rispetto all'andata all'Allianz Arena. Simone Inzaghi torna ad affidarsi al suo esterno mancino per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L'esterno italiano finora ha già sfidato 3 volte i bavaresi, ma sempre con un ruolo marginale: stavolta vuole essere uno dei protagonisti del match!Dimarco Inter – «Per Dimarco sarà quasi un debutto. Non una prima assoluta con il Bayern, perché nel settembre del 2022, quando i tedeschi si imposero per 2-0 a San Siro nella prima giornata della fase a gironi, Inzaghi gli concesse poco meno di venti minuti a risultato già determinato ma insomma, ci siamo vicini: Dimarco è rimasto a guardare nei due incroci successivi, entrambi in Germania, tra la gara di ritorno di due stagioni fa e quella di andata di questi quarti di finale.

