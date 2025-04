Cina Italia patrimonio culturale immateriale del Guizhou brilla a Milano Design Week

Design provenienti dalla Guizhou Industrial Design City, nel sud-ovest della Cina, sono esposte dal 12 aprile alla Milano Design Week. Tra queste opere, le esposizioni di Design industriale create da team Italiani di Designer e da artigiani del Guizhou contribuiscono a creare una narrazione culturale unica a questo gala del Design globale. In qualita' di trendsetter del Design mondiale, l'evento di Milano, rinomato "Olimpiade del Design", quest'anno ha istituito un'area espositiva sul Design del Guizhou.L'obiettivo e' presentare l'applicazione innovativa degli elementi tradizionali e dell'artigianato del Guizhou in campi quali la produzione di attrezzature, il Design della moda e l'arte della casa. Per preparare la mostra, il team Italiano di Designer ha visitato il Guizhou per acquisire conoscenze e collaborare con gli eredi del patrimonio culturale immateriale della provincia, tra cui la tessitura del bambu', il batik.

