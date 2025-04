WWE Il Ring General si infuria e promette distruzione totale su Jey Uso

Quello che è seguito è stato un vero e proprio sfogo furioso: "La settimana scorsa, Jey mi ha guardato negli occhi dicendomi che non ha più paura" ha dichiarato Gunther. "Ora sono io a guardare tutti voi negli occhi per dirvi una cosa: Jey Uso è pieno di bugie."Michael Cole ha provato a riportare l'attenzione sulla costruzione del match per WrestleMania, chiedendogli se fosse frustrato.

