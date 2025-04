Assegno sociale 2025 scatta il sollecito Inps per redditi non comunicati Rischio sospensione

Inps ha avviato una nuova campagna di verifica dei redditi per i titolari dell’Assegno sociale, la prestazione economica destinata a chi si trova in condizioni di difficoltà e ha un reddito inferiore alle soglie previste dalla legge.In particolare, l’Istituto – con il messaggio n. 1173 del 4 aprile 2025 – ha comunicato l’invio di solleciti ai beneficiari che non hanno ancora trasmesso i dati reddituali riferiti all’anno 2020.Si tratta di un obbligo previsto dall’articolo 35, comma 10-bis del Decreto legge n. 207/2008: chi riceve prestazioni economiche collegate al reddito, ma non presenta la dichiarazione fiscale o non comunica correttamente la propria situazione economica, deve fornire all’Inps le informazioni necessarie per verificare la legittimità del beneficio.Chi non si mette in regola nei tempi indicati rischia la sospensione dell’Assegno sociale, e successivamente la revoca definitiva della prestazione. Leggioggi.it - Assegno sociale 2025: scatta il sollecito Inps per redditi non comunicati. Rischio sospensione Leggi su Leggioggi.it L’ha avviato una nuova campagna di verifica deiper i titolari dell’, la prestazione economica destinata a chi si trova in condizioni di difficoltà e ha un reddito inferiore alle soglie previste dalla legge.In particolare, l’Istituto – con il messaggio n. 1173 del 4 aprile– ha comunicato l’invio di solleciti ai beneficiari che non hanno ancora trasmesso i dati reddituali riferiti all’anno 2020.Si tratta di un obbligo previsto dall’articolo 35, comma 10-bis del Decreto legge n. 207/2008: chi riceve prestazioni economiche collegate al reddito, ma non presenta la dichiarazione fiscale o non comunica correttamente la propria situazione economica, deve fornire all’le informazioni necessarie per verificare la legittimità del beneficio.Chi non si mette in regola nei tempi indicati rischia ladell’, e successivamente la revoca definitiva della prestazione.

