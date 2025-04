Decorazioni pasquali made in Cina non a norma 21mila prodotto sequestrati a Monza

Monza, 15 aprile 2024 – La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito un controllo presso un esercizio commerciale operante nel centro del capoluogo brianzolo, ove sono stati rinvenuti oltre 21mila Decorazioni pasquali (utilizzate anche per la guarnitura di uova e torte augurali) con una falsa marchiatura “CE” e circa 1.500 giocattoli non conformi alla normativa a tutela del consumatore. Accertata la detenzione per l'immissione sul mercato, gli articoli commercializzati - tutti prodotti in Cina - sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e l'imprenditore segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative, nonché deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di frode in commercio e ricettazione. Ilgiorno.it - Decorazioni pasquali made in Cina non a norma: 21mila prodotto sequestrati a Monza Leggi su Ilgiorno.it , 15 aprile 2024 – La Guardia di Finanza diha eseguito un controllo presso un esercizio commerciale operante nel centro del capoluogo brianzolo, ove sono stati rinvenuti oltre(utilizzate anche per la guarnitura di uova e torte augurali) con una falsa marchiatura “CE” e circa 1.500 giocattoli non conformi allativa a tutela del consumatore. Accertata la detenzione per l'immissione sul mercato, gli articoli commercializzati - tutti prodotti in- sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e l'imprenditore segnalato alla Camera di Commercio di Milano--Lodi per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative, nonché deferito a piede libero alla Procura della Repubblica diper i reati di frode in commercio e ricettazione.

Potrebbe interessarti anche:

Una moda intramontabile, che torna di grande attualità grazie ai modelli di tendenza quest'anno. Tra intrecci hand made e decorazioni folk ricercate, per borse e scarpe che vanno subito in wish list

Anno dopo anno, l’arrivo della Primavera porta con sé una nuova ondata di accessori boho chic perfetti per la bella stagione. In primis, le borse fatte a mano intrecciando paglia, rafia e corda. ...

Scatta l'allarme sul vino: perché è a rischio il Made in Italy

A Casa Coldiretti confronto tra le principali cantine italiane su dazi Usa, vino dealcolato e consumo responsabile. Il settore chiede un intervento urgente alle istituzioni: “L’export verso gli ...

Stop a Google dopo i dazi, ho provato le alternative europee per sostituire i servizi Made in Usa

I dazi introdotti dall'amministrazione statunitense stanno spingendo l’Unione Europea (e non solo) a valutare contromisure più rigide verso le esportazioni statunitensi, in particolare nel settore ...

Decorazioni pasquali made in Cina non a norma: 21mila prodotto sequestrati a Monza. Gdf sequestra decorazioni pasquali e bigiotteria non a norma. La guardia di finanza sequestra oltre 23mila decorazioni pasquali e giochi contraffatti. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ansa.it: Gdf sequestra decorazioni pasquali e bigiotteria non a norma - I finanzieri del Comando provinciale di Monza Brianza nel periodo pasquale hanno intensificato il contrasto all'importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dall ...

Lo riporta msn.com: Tavola di Pasqua, le decorazioni piú belle sono da Westwing - Le decorazioni per la tavola di Pasqua in vendita da Westwing sono eleganti e capaci di rendere ancora più piacevole il pranzo di questo giorno di festa. Vediamo allora quali sono le proposte ...

Scrive vanityfair.it: Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Le decorazioni di Pasqua quest'anno arrivano nelle nostre case quando la primavera è già esplosa da quasi un mese. Sì perché la domenica di Pasqua del 2025 cade il 20 aprile, nel pieno delle ...