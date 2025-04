Scampia diventa ecomuseo diffuso

Napolitoday.it - Scampia diventa ecomuseo diffuso Leggi su Napolitoday.it E' una legge regionale ad aver istituito formalmente gli Ecomusei in Campania: un modo per riconoscere il lavoro di tanti anni delle comunità che operano per la conoscenza, tutela e la promozione di beni materiali e immateriali del territorio e dare nuovo impulso alla loro azione. L’offerta.

A Scampia «Spina Tremula», mostra fotografica di Mario Spada e Gaetano Ippolito. Open House Napoli, la presentazione all'Albergo dei Poveri.

Si apprende da napolimagazine.com: L'INIZIATIVA - Nascono quattro Ecomusei in Campania, presentazione a Scampia - Sono quattro le realtà disseminate in Campania che hanno ricevuto il Riconoscimento di Ecomuseo della Regione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2023 “Riconoscimento e promozione degli ecomusei della ...

Si apprende da ilgiornalelocale.it: I luoghi raccontano, riconosciuti i primi 4 ecomusei per la Campania - Un traguardo importante per: “Moss”, ecomuseo diffuso di Scampia (Napoli), “Transluoghi”, ecomuseo del Bussento Contemporaneo (Salerno) ecomuseo dei Picentini, Le Terre della Felicità (Salerno) ed ...

Come scrive teleradio-news.it: Campania. Nascono quattro ecomusei: mercoledì la presentazione al centro ‘Chiku’ di Napoli - Nascono quattro Ecomusei in Campania: MOSS – Ecomuseo diffuso di Scampia (NA); Ecomuseo dei Picentini – Le Terre della Felicità (SA); Transluoghi – Ecomuseo del Bussento Contemporaneo (SA); ECuRu – ...