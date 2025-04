Maurizio De Giovanni ritorna a Benevento domani in scena al Comunale con ‘L’Antico Amore’

scena da aprile a giugno sul palco del Teatro Comunale de La Salle.Mercoledì 16 aprile torna a Benevento il maestro Maurizio De Giovanni in "L'Antico Amore".Ci sono storie che sembrano scritte per essere raccontate ad alta voce, con le parole che prendono vita e che aspettano di essere accompagnate dalla musica per amplificare il loro potere evocativo. "L'antico amore" è una di queste.Maurizio ci condurrà alla scoperta del suo nuovo romanzo, il primo in cui il mistero si dissolve completamente per lasciare posto all'amore. Un amore che cambia forma, ma non sostanza. Che sfida il tempo, attraversando il presente, il passato e un tempo ancora più lontano, portando con sé l'eco immortale di parole antiche, nate per raccontare la passione e il desiderio, il tormento e la bellezza dell'amore eterno.

